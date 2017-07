Roda JC wil diep in buidel tasten voor jonge Fransman

De kans is groot dat Roda JC Kerkrade zich gaat versterken met een Frans-Angolese spits. Mbala N'Zola moet de voorhoede van de Eredivisie-club komen versterken, zo meldt onder meer de doorgaans goed geïnformeerde Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio.

De twintigjarige N'Zola speelde afgelopen seizoen voor Virtus Francavilla, dat uitkomt op het derde niveau van Italië. Hij presteerde goed bij Virtus en scoorde elf keer in 35 competitieduels. Daarnaast gaf hij vijf assists. Dit leverde hem al interesse op van Parma, Carpi en Foggia, maar Roda JC zou nu in 'pole position' liggen en de beste papieren om N’Zola binnen te halen.





Roda JC zou zelfs in januari al een poging hebben gewaagd om N’Zola naar Nederland te halen en een bod van 300.000 euro met een doorverkooppercentage van 20%. Dat bod werd echter van tafel geveegd. Nu zou Roda circa 700.000 tot 750.000 euro over hebben voor de sterke N’Zola met daarnaast een doorverkooppercentage van 15 tot 20%.





De onderhandelingen tussen Roda en Virtus zouden in volle gang zijn. Virtus zou nog wel wachten op een officieel bod. Deze week zou Roda het bod willen doen bij Virtus-president Antonio Magri. N’Zola speelde eerder bij onder meer Troyes (Frankrijk), Académica Coimbra en Sertanense FC (beide Portugal).

