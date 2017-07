Lionel Messi stapte afgelopen week in het huwelijksbootje met zijn jeugdliefde, tot 12 juli heeft de Argentijnse vedette echter huwelijksreis.

De vijfvoudig Gouden Bal winnaar heeft bij FC Barcelona nog een doorlopend contract tot medio 2018, maar heeft aangegeven dat bij terugkomst van zijn huwelijksreis gaat bijtekenen bij FC Barcelona.

Over een dikke week worden alle spelers van FC Barcelona verwacht bij de club, zij ondergaan dan een medische test in aanloop naar het nieuwe seizoen. Messi zal dan uiteraard ook van de partij zijn, dan zal hij ook een nieuw contract ondertekenen wat hem tot medio 2021 in Catalonie houdt.

De nieuwe verbintenis van Lionel Messi gaat hem een salaris van 22 miljoen euro netto per jaar opleveren, wat hem de best betaalde speler van de wereld maakt.

Messi best betaald voetballer ter wereld met nieuw contract

