De nieuwe trainer van het Engelse Crystal Palace is Frank de Boer, de oud Ajax trainer wil dan ook slagen met twee oud spelers.

Vervolg: Frank de Boer denkt aan Ajax duo Kenny Tete en Joël Veltman

Oud Ajax trainer Frank de Boer wil een Ajax duo naar zijn nieuwe werkgever Crystal Palace halen, het zou gaan om Kenny Tete en Joël Veltman. Eerder was er al interesse voor Tete, maar daar komt nu dus een naam bij.

Frank de Boer en Crystal Palace hebben een slordige 11 miljoen over voor het Ajax duo Kenny Tete en Joël Veltman. Het is de vraag of Ajax wil meewerken aan een vertrek van Veltman, over een vertrek van Tete is Ajax wel te spreken.

