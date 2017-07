Voor PSV middenvelder Maher moest er na afgelopen seizoen veel veranderen, maar maandag kende de middenvelder met een identieke staf een nieuw begin in Eindhoven.

Vervolg: Maher: Nieuwe club is weloverwogen keus

Geen andere stafleden en ook nog geen andere gezichten in de selectie van PSV, voor Maher is er tot op heden nog helemaal niets veranderd. Maher werd vorig seizoen verhuurd aan een Turkse middenmotor, nu traint de middenvelder mee totdat hij een definitief vertrek kan veiligstellen.

Afgelopen seizoen bij het Turkse Osmanlispor ging het Maher niet goed af, een teleurstellend seizoen voor de middenvelder. 'Het was anders voetballen dan hier, maar wel een goede ervaring voor mij. Tactisch is het wat minder, maar kwalitatief en qua fysiek vond ik het niveau in Turkije hoger. De trainingsintensiteit was hoger. Ik ben er zeker sterker geworden. Fysiek, maar ook mentaal.'

Osmanlispor wilde de middenvelder definitief overnemen van PSV, maar Maher zelf had geen trek in een overstap naar Turkije. 'Er is een aantal Turkse clubs dat interesse heeft. Alles is nog een optie, maar ik wil eerst nog even wachten om te kijken wat er op mijn pad komt. Mijn voorkeur gaat uit naar spelen in een van de topcompetities. De keuze moet nu goed zijn. Daarbij is het heel belangrijk dat ik bij een nieuwe club vooruitzichten heb om te gaan spelen. Op mijn leeftijd moet ik niet weer een seizoen op de bank gaan zitten.'

Zolang Maher nog geen nieuwe werkgever heeft, traint hij nog mee met het eerste van PSV. 'k kende eigenlijk iedereen nog. Het waren allemaal bekende gezichten. Ik heb het afgelopen seizoen van PSV helemaal gevolgd. Ik had in Turkije een tv met Nederlandse kanalen. Ik vond het heel jammer hoe het liep. Ook al was ik er niet bij toch hoopte ik dat PSV kampioen zou worden. Als je ergens hebt gespeeld blijft zo’n club in je hart zitten.'

Maher: Nieuwe club is weloverwogen keus

Een korte samenvatting: Voor PSV middenvelder Maher moest er na afgelopen seizoen veel veranderen, maar maandag kende de middenvelder met een identieke staf een nieuw begin in Eindhoven..