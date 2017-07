PSV heeft een akkoord bereikt met het Spaanse Betis Sevilla, de Spaanse middenmotor betaald een transfersom van ongeveer 2 miljoen euro voor PSV middenvelder Guardado.

Vervolg: UPDATE: PSV en Betis Sevilla akkoord over transfer Guardado

Het leek er in eerste instantie op dat Andrés Guardado in Amerika bij Los Angeles FC zijn carriere zou voortzetten, maar nu is ook interesse vanuit Spanje.

Het Spaanse medium AS weet dinsdagochtend te melden dat het Spaanse Betis Sevilla serieus werk wil maken van de komst van Andrés Guardado.

UPDATE:

Inmiddels laat AS optekenen dat Betis Sevilla en PSV een akkoord hebben bereikt over de transfer van de Mexicaan. Guardado zou voor een prijs van ongeveer 2 miljoen euro vertrekken naar Betis Sevilla.

