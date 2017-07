De Technisch Directeur van Ajax wordt compleet plat gebeld door grotere clubs, de namen van Younes en Dolberg vallen hierbij herhadelijk.

Vervolg: Overmars wil vertrek Younes en Dolberg koste wat kost voorkomen

Het grote transfergeweld moet nog losbarsten de komende twee maanden, al denkt Ajax dat het allemaal wel mee gaat vallen. Een leegloop dreigt bij Ajax, al denkt men intern dat het allemaal wel los zal lopen.

Marcel Keizer hoopt dat het komend seizoen in ieder geval weer beter gaat, want de punten die Ajax in augustus vorig seizoen verspeelde, brak de Amsterdamse grootmacht uiteindelijk op richting de landstitel.

Overmars moet ook wel zeggen dat Younes en Dolberg niet te koop zijn, anders is het voor Ajax dweilen met de kraan open komend seizoen. 'Kasper Dolberg en Amin Younes, not for sale.Klaas-Jan Huntelaar en Dolberg zijn een toptandem van meester en leerling.'

Over het vertrek van Davinson Sanchez is Overmars ook heel overtuigend, 'Maar voor minder dan 40 miljoen gaat hij echt niet weg, onbespreekbaar.'

