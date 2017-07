Huurdeal officieel: Diks naar Feyenoord

Kevin Diks sluit zich in het nieuwe seizoen aan bij Feyenoord: de speler wordt gehuurd van Fiorentina.

Bij Fiorentina kwam hij niet aan spelen toe, daarom werd hij dit seizoen al uitgeleend aan Vitesse waar hij wel op minuten kon rekenen. Feyenoord was onder de indruk en heeft natuurlijk ook een opvolger nodig voor Rick Karsdorp.

Karsdorp vertrok eerder voor 14 miljoen naar AS Roma, de shortlist was al opgemaakt en Diks werd gehaald, het is nog niet bekend of er ook een optie tot koop is maar dat lijkt van niet.

Fiorentina betaalde ongeveer 3 miljoen voor de verdediger, het is Diks alleen nog niet gelukt om zich in de basis te werken.

