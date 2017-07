PSV lijkt uitgespeeld in de strijd om Andy Robertson. De 23-jarige Schotse international degradeerde afgelopen seizoen met Hull City uit de Engelse Premier League en hij wil graag vertrekken. Een transfer naar de Eredivisie lijkt uitgesloten, zo meldt het medium Evening Telegraph.

Vervolg: Schots international waarschijnlijk niet naar PSV

Robertson werd al in verband gebracht met een transfer naar de Engelse topclub Liverpool, maar vanwege het WK-kwalificatieduel tussen Schotland en Engeland van begin juni, wilde Robertson nog even wachten met een beslissing over zijn toekomst. Liverpool besloot daarop verder rond te kijken, maar deze week werd Robertson opnieuw met Liverpool in verband gebracht.





Burnley probeerde ondertussen Robertson in te lijven de laatste weken. In januari hoopte de club Robertson al aan te trekken, maar dat mislukte. Nu heeft het een bod van ca. 9 miljoen euro gedaan op Robertson en dat zou geaccepteerd zijn. PSV heeft ook interesse getoond in Robertson, maar PSV wil niet een dergelijk bedrag betalen aan een speler die nog maar een éénjarig contract heeft.





Liverpool is inmiddels wel weer opnieuw wakker geschud, maar nu komt het gepromoveerde Newcastle United ook om de hoek kijken. Robertson speelde 102 competitieduels voor Hull, dat hem in de zomer van 2014 voor 3,6 miljoen euro kocht van Dundee United.

