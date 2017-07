Larsson mag vertrekken bij Heerenveen

De Zweed Sam Larsson lijkt sc Heerenveen deze zomer achter zich te laten. De club uit Friesland wil meewerken aan een transfer van de Zweedse buitenspeler. De 24-jarige Larsson komt sinds medio 2014 uit voor sc Heerenveen en is toe aan nieuwe club.

'De afgelopen twee transferperiodes hebben we Sam niet laten gaan, maar bij een goed bod zullen we nu wel meewerken aan zijn vertrek. Dat is voor de club en Sam het beste', zo zei Gerry Hamstra, technisch manager, in gesprek met Voetbal International. Heerenveen kreeg wel aanbiedingen van clubs, maar Hamstra werd hier niet warm of koud van. 'Dat lag echt te laag.'





Diverse clubs werden al aan Larsson gelinkt, waaronder onlangs nog het Italiaanse Fiorentina. De drievoudige international van Zwedenheeft nog een contract voor één seizoen in Friesland. Afgelopen seizoen scoorde hij negen keer in 33 competitieduels.

