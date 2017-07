Kongolo verruilt Feyenoord voor AS Monaco voor 15 miljoen

Feyenoord heeft opnieuw afscheid moeten nemen van een speler, Terence Kongolo vertrekt naar AS Monaco.

Feyenoord is na de transfer van Karsdorp opnieuw een sterkhouder kwijt, Terence Kongolo maakt de overstap naar AS Monaco. Zijn broer Rodney is maar wat trots op zijn grote broer. 'Ik was volledig met die wedstrijd bezig en heb hem daardoor nog niet kunnen spreken. Maar als hij vanavond laat (gisteren, red.) weer op Schiphol landt, ga ik dat zeker doen.' De 19-jarige broer is momenteel bezig met het jeugd EK, maar volgde de transfer op de voet.

'Dit is voor hem natuurlijk een goede stap. Hij moet daarin zijn gevoel volgen. Dit is heel mooi. Wanneer ik na het EK de tijd heb, ga ik gelijk bij hem op bezoek. Monaco een mooi adres? Zeker, haha.'

