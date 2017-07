De Chelsea legende vertrok afgelopen seizoen op Stamford Brigde, waar een einde kwam aan een mooie periode.

Vervolg: John Terry vindt in Aston Villa nieuwe werkgever

Terry, die zijn contract bij de regerend landskampioen van Engeland niet verlengt zag worden, heeft in Aston Villa een nieuwe werkgever gevonden. Maandagochtend werd dit wereldkundig gemaakt via de officiele kanalen van de club zelf.

Terry komt met Aston Villa volgend seizoen in de tweede divisie uit van Engeland, maar desondanks kan de verdediger niet wachten tot het seizoen begint. 'Ik ben verheugd onderdeel uit te maken van Aston Villa. Het is een club die ik vele jaren bewonderd heb. De club heeft fantastische faciliteiten en Villa Park is één van de mooiste stadions van het land.'

'De club heeft een goede groep spelers en er staat met Steve Bruce een ervaren en succesvolle manager aan het roer. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan. Ik hoop dat ik de club kan helpen om mooie resultaten neer te zetten.'

John Terry vindt in Aston Villa nieuwe werkgever

Een korte samenvatting: De Chelsea legende vertrok afgelopen seizoen op Stamford Brigde, waar een einde kwam aan een mooie periode..