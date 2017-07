Rick Karsdorp kent succesvolle operatie aan rechterknie

AS Roma, de nieuwe werkgever van Rick Karsdorp, meldt maandag via de officiele kanalen dat de nieuwe aanwinst met succes is geopereerd.

De rechtsback van Feyenoord vertrok vorige week naar het Italiaanse AS Roma, maar de Romeinen waren op de hoogte van de knieklachten van Karsdorp. Maandagochtend is Karsdorp met succes geopereerd aan zijn rechterknie, waardoor de Champions Cup in ieder geval aan zijn neus voorbij gaan.

De operatie kost hem de voorbereiding op het nieuwe seizoen, ook de Champions Cup met tegenstanders als Juventus, Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain gaat nu aan de back voorbij. Zijn herstel wordt ingeschat in een week of vier.

