Lacazette in Londen, transfer naar Arsenal slechts kwestie van tijd

De Franse spits Alexandre Lacazette is naar Londen afgereist, naar verluidt om zijn transfer naar Arsenal af te ronden.

Wanneer Alexandre Lacazette daadwerkelijk bij Arsenal gaat tekenen, is dat de duurste transfer uit de clubgeschiedenis van The Gunners. Maarliefst 52 miljoen euro moet er worden betaald voor de komst van de goalgetter, die afkomt van het Franse Lyon.

De afgelopen drie seizoenen was Alexandre Lacazette telkens goed voor meer dan 20 doelpunten per seizoen, afgelopen editie kwam hij zelfs bijna tot 30 (28 red.) goals in de Franse Ligue1.

De president van Lyon liet eerder weten niet akkoord te gaan met een bod lager dan 65 miljoen euro, maar door een constructie kan het bedrag van 52 miljoen euro nog oplopen tot dat bedrag.

