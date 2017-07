FC Utrecht ziet Emanuelson proefperiode afwerken

Het lijkt erop dat Urby Emanuelson weer terug kan keren in de Eredivisie, momenteel werk de oud Ajacied een proefperiode af bij FC Utrecht.

Zondagavond bracht FC Utrecht het nieuws zelf naar buiten via de clubwebsite: 'Dat Emanuelson voetbalkwaliteiten heeft staat buiten kijf. Wij bieden hem dus graag dit podium, dat heeft voor beide partijen een meerwaarde,' aldus Ten Hag.

De oefenmeester van FC Utrecht liet al doorschemeren dat er een contractmogelijkheid is voor Emanuelson. 'De komst geeft ons de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en van daaruit eventuele verdere mogelijkheden te onderzoeken.'

In 2005 debuteerde Emanuelson voor Ajax, waar hij grotendeels speelde. In 2011 werd hij verkocht aan het Italiaanse AC Milan. Maar via Fulham, AS Roma, Atalanta en Hellas Verona kwam de zestienvoudig international vorig jaar bij Sheffield Wednesday De laatst genoemde wil zijn contract echter niet verlengen, waardoor de middenvelder transfervrij is.

