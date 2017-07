Deportivo Alaves laat zondag weten dat Marcos Llorente terugkeert naar Real Madrid, de sterkhouder wil vechten voor zijn plaats.

Vervolg: Marcos Llorente terug naar Real Madrid: 'Wil vechten voor m'n kans'

Real Madrid verhuurde Marcos Llorente een seizoen lang aan Deportivo Alaves, hier groeide Marcos Llorente weer uit tot de speler die hij was en viel hij positief op. Ook in de bekerfinale tegen FC Barcelona, waardoor Real Madrid hem terug gaat halen.

'Real heeft het vertrouwen in mij uitgesproken,' laat LIorente weten in gesprek met Marca. 'Ik weet dat het een club is waar de beste voetballers ter wereld spelen. Het wordt heel lastig om daar tussen te komen. Maar ik ben bereid te vechten voor mijn droom. Ik wil doorbreken bij Real Madrid.'

LIorente heeft een goed seizoen gedraaid bij Alaves, iets wat hem veel vertrouwen heeft gegeven, 'ant aan het begin van vorig seizoen twijfelde ik nog enorm of ik bij Real zou kunnen slagen. Ik heb laten zien dat ik het niveau van La Liga makkelijk aan kan.'

