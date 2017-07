Feyenoord middenvelder Tonny Vilhena kende een goed seizoen bij de landskampioen van de Eredivisie, hierdoor kwam hij in zicht van andere clubs.

Vervolg: Vilhena blijft bij Feyenoord: CL spelen is mijn droom

Maar net na het openen van de transfermarkt liet kamp Vilhena weten dat de middenvelder geen kant op gaat, Vilhena wil met Feyenoord de Champions League in en is ambitieus.

De zaakwaarnemer van Vilhena laat in gesprek met De Telegraaf weten: 'k word de laatste dagen veel gebeld door journalisten uit Italië. AS Roma wordt genoemd, maar er is geen sprake van een vertrek, Vilhena wil met Feyenoord de Champions League in.'

Vilhena is het afgelopen seizoen uitgegroeit tot vaste waarde bij Feyenoord, in 29 optreden scoorde Vilhena vier keer.

