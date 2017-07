De Catalaanse grootmacht heeft de transfervoorwaarden van Neymar bijgesteld, een nieuwe clausule moet hem nu bij FC Barcelona houden.

Vervolg: Barcelona maakt Neymar nu 222 miljoen waard

Aan alle contractvoorwaarden van Neymar is voldaan, waardoor de transerclausule nu is aangepast. De Braziliaan moet nu een bedrag van 222 miljoen euro opleveren wanneer er een andere club aanklopt om hem over te nemen.

In oktober 2016 ondertekende Neymar nog een clausule van 200 miljoen euro, maar nu bijna een jaar later zijn die voorwaarden dus alweer aangepast. De voorwaarden zullen per transferperiode stijgen tot een maximum van 250 miljoen euro in 2018.

Met deze periodieke verhoging wil FC Barcelona de kapers weghouden om de Braziliaan uit Camp Nou te halen. O.a PSG en Man. United moeten nu goed achter hun oren krabben willen ze de Braziliaan alsnog wegkapen bij FC Barcelona.

