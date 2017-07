Het Spaanse Atletico Madrid heeft de zeer gewilde Saúl Ñíguez binnenboord weten te houden, hiermee is de avances van FC Barcelona afgewimpeld.

De zeer gewilde Saúl Ñíguez heeft zaterdag een megacontract bij Atletico Madrid ondertekend, het langste contract ooit. De Spaanse grootmacht heeft Saúl Ñíguez tot medio 2026 weten vast te leggen, hiermee is een transfer naar FC Barcelona uit den boze.

De aanvallende middenvelder laat zelf op de clubwebsite weten: 'Deze club voelt als mijn familie. Er is geen enkele plek op de wereld waar ik liever zou zijn. Ik zal altijd alles blijven geven om de club het vertrouwen dat in mij wordt getoond terug te betalen. Ik wil iedereen bedanken, van de spelers tot de staf, voor hun dagelijkse hulp die mij de speler heeft gemaakt die ik nu ben.'

In 2007 nam Atletico de aanvallende middenvelder al op in de jeugdacademy, waar hij in de reserves al vroeg zijn debuut maakte bij Atletico Madrid. Inmiddels is Saul een vaste waarde in het elftal van Atletico Madrid, die hem nu dus levenslang heeft vastgelegd.

De Technisch directeur van de club laat weten: 'Saúl is een voorbeeld voor alle kinderen in onze opleiding. Hij is een zeer complete voetballer. Hij is sterk in de lucht, heeft een geweldig afstandsschot, werkt zich een slag in de rondte en heeft ondanks zijn leeftijd al zeer veel ervaring. Ik zie geen limiet voor zijn ontwikkeling. We mogen heel blij zijn met zijn toewijding.'

FC Barcelona kan komst Saúl Ñíguez uit het hoofd zetten

