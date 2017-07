PSV laat opnieuw oog vallen op AZ verdediger Luckassen

PSV volgt de AZ verdediger Derrick Luckassen al langer, maar nu wil Marcel Brands er daadwerkelijk werk van maken.

De 21-jarige Luckassen heeft zelf wel oren naar een overgang naar PSV, en AZ is bereidt mee te werken aan een transfer mits PSV met het juiste bedrag over de brug komt. Het contract van Luckassen loopt na het aankomend seizoen af, dus wanneer AZ nog geld wil verdienen aan de verdediger moet het nu handelen.

PSV zelf houdt zich nog op de oppervlakte over de verdediger, 'Hij is een speler die we volgen,' aldus Marcel Brands. PSV is haastig op zoek naar defensieve versterking, eerder ging Moreno al naar het Italiaanse AS Roma. Ook lijken Willems en Arias deze zomer nog te vertrekken uit Eindhoven.

PSV volgt Derrick Luckassen al een tijde, een verdediger die in het centrum uit de voeten kan en fysiek sterk is. Maar ook als back kan Luckassen aardig uit de voeten, dit alles maakt hem een sterke speler voor PSV.

