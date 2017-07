Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, heeft Ajax het Franse Olympique Lyon weten te strikken voor een oefenwedstrijd.

Vervolg: Ajax kent oefenduel tegen nieuwe werkgever Traore

De ploeg van Keizer zal moeten afreizen naar Bourgoin Jailleu, een voorstadje in Lyon waar Ajax het op 18 juli opneemt tegen het grote Olymique Lyon. Voor Ajax is de Franse grootmacht nog een oud bekende, in de halve finale van het Europa League toernooi was het een bloedstollend einde waarin Ajax aan het langste eind trok.

Inmiddels is de Chelsea huurling en aanvaller Bertrand Traore vastgelegd door Lyon, de spits ziet dus zijn oud ploeggenoten weer terug. Op 18 juli om 19.00u wordt de wedstrijd gespeeld in het Stade Pierre Rajon.

Ajax kent oefenduel tegen nieuwe werkgever Traore

Een korte samenvatting: Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, heeft Ajax het Franse Olympique Lyon weten te strikken voor een oefenwedstrijd..