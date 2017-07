Amrabat: Kan niet wachten om in de Kuip te mogen spelen

Sofyan Amrabat kon afgelopen week eindeijk zijn transfer naar Feyenoord beklinken, de aanvallende middenvelder kan niet wachten om de Kuip te spelen.

Een aantal maanden geleden was Amrabat er al met FC Utrecht, toen verloor hij welliswaar met 2-0 maar de ambiance smaakte naar meer voor hem. 'Of dat toen mijn visitekaartje was? Feyenoord volgde me natuurlijk al langer, maar ik denk wel dat het een bevestiging was,' aldus Amrabat in gesprek met De Telegraaf.

'Je moet altijd afwachten hoe iemand zich staande houdt in De Kuip en ik heb laten zien dat ik geen Kuipvrees heb. Ik moet het gewoon laten zien en denk dat ik daar klaar voor ben,' aldus de nieuwkomer bij de regerend landskampioen.

📸 | Wij presenteren onze nieuwste aanwinst: Sofyan Amrabat ! 🔴⚪️ De middenvelder (20) komt over van @fcutrecht.#WelkomSofyan #Feyenoord pic.twitter.com/sRCloJcSGA — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 30 juni 2017

Nordin Amrabat, de oud PSV-er, heeft een groot aandeel gehad in de overgang van zijn broer naar Feyenoord. 'Niet dat ik gek werd, maar het is fijn als je dan iemand met zo veel ervaring dicht bij je hebt staan. Ik mag mijn handen dichtknijpen met zo’n broer. Hij zei me dat het ineens snel kon gaan en dat bleek nu ook.'

