UEFA gaat salarisstijgingen aan banden leggen

De afgelopen jaren liep het de spuigaten uit wat betreft de spelerssalarissen, de UEFA wil dat nu aan banden gaan leggen.

De UEFA voorzitter Aleksander Ceferin denkt eraan om een salarisplafond in te stellen, zo wil hij overleggen met de andere leden binnen de bond. 'De rijke clubs worden alleen maar rijker en daardoor wordt het gat met andere clubs alleen maar groter,' laat de UEFA baas los in gesprek met Mladina.

'We zullen in de toekomst zeker de mogelijkheid moeten overwegen om de budgetten van de clubs voor de salarissen te limiteren. Op deze manier kunnen we voorkomen dat clubs veel te veel spelers op de loonlijst zetten. Spelers die ze niet nodig hebben gaan niet meer voetballen. Door een salarisplafond in te stellen moeten clubs rationeler met hun financiële middelen omgaan. Maar het wacht ons nog een zware strijd voordat het zover is.'

