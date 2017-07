Van Bronckhorst loot graag tegen Barcelona in Champions League

Op 24 augustus wordt de loting verricht voor de groepsfase van de Champions League, debutant Feyenoord en coach Van Bronckhorst heeft een uitgesproken mening.

Op 24 augustus zal de loting worden voltrokken voor de groepsfase van het Champions League seizoen 2017/2018, als het aan Feyenoord coach Van Bronckhort ligt, lijkt hem een confrontatie met FC Barcelona het mooist. 'Dat zou prachtig zijn. Fantastisch zelfs,' aldus de oefenmeester in gesprek met het AD.

In het seizoen 2004/2005 nam FC Barcelona Van Bronckhorst definitief over van het Londense Arsenal, waar hij met de Catalaanse grootmacht twee titels en een Champions League aan zijn palmares mocht toevoegen.

'Straks zien de jongens hoe het is om tegen de absolute top te spelen. Dat kan voor jezelf belangrijk zijn,' de lat moet in ieder geval hoger worden gelegd dit seizoen vindt de oefenmeester van Feyenoord. 'Feyenoord moet altijd meedoen om de prijzen. In maart en april moet deze club er in de Eredivisie straks gewoon weer staan. Is dat niet zo, dan is er iets niet goed gegaan.'

