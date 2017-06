Hervé Renard en Hakim Ziyech hebben hun discussie neergelegd. De twee kunnen nu weer samenwerken.

Vervolg: Ziyech en Renard praten discussie goed en zijn weer vrienden

Ziyech moet weer een basisspeler worden in het elftal van Renard, dat is in ieder geval wel de insteek. Renard had al enkele tijd een discussie met Ziyech over de invulling van het middenveld en hoe hij zou gaan spelen. Ziyech heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zo niet wilt spelen. Renard legde zich er niet bij neer en wilde koste wat kost de strijdbijl begraven en hem weer kunnen gebruiken in belangrijke wedstrijden.

De zaakwaarnemer van Ziyech en Ziyech zelf laten weten na een goed gesprek weer vrede te hebben met Hervé Renard. Spoedig zal hij dus weer minuten maken.

Ziyech en Renard praten discussie goed en zijn weer vrienden

Een korte samenvatting: Hervé Renard en Hakim Ziyech hebben hun discussie neergelegd. De twee kunnen nu weer samenwerken..