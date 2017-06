FOTO: Feyenoord presenteert nieuwe thuisshirt!

Met Qurrent heeft Feyenoord een nieuwe hoofdsponsor gevonden, dus ook een nieuw thuisshirt van de regerend landskampioen.

Oud-Feyenoorders Regi Blinker, Peter Houtman en Rinus Israel reizen heel Nederland door, zo wordt in iedere provincie een nieuw shirt uitgereikt aan een Feyenoord fan.

Een nieuwe tricolore shirt, met opvallend de tekst Rotterdam achter in de nek.

📸 | In dit tenue verdedigen we onze landstitel! 🔴⚪️ Meer over het nieuwe thuistenue:



👉 https://t.co/ZO5asmN1wM#TakeMeHome #Feyenoord pic.twitter.com/jeQfRxuLHs