Feyenoord betaald 4 miljoen voor komst Sofyan Amrabat

Vrijdagochtend doorstond Sofyan Amrabat de medische keuring bij Feyenoord, waarna hij een vierjarig contract tekende.

De regerend landskampioen maakt hiermee een mooie transfer, Amrabat komt over van FC Utrecht. In eerste instantie deed Feyenoord een bod van 2,5 miljoen euro op Amrabat, waar FC Utrecht absoluut niet tevreden mee was. Uiteindelijk gingen de Domstedelingen overstag met een bod van 4 miljoen euro voor Amrabat.

Eric Ten Hag liet al weten: 'We zullen voor elke speler vechten om met FC Utrecht onze ambities te verwezenlijken. Maar als een speler rijp is of heel graag weg wil en de prijs wordt betaald, dan is het in deze wereld zo, dat hij gaat.'

Feyenoord doet deze zomer goede zaken, zo zag het Kut stoppen en Elia vertrekken, maar komen daarvoor Jean-Paul Boëtius en dus Amrabat voor terug.

