Een opvallend nieuwtje vrijdagochtend, Galatasaray heeft Wesley Sneijder en Nigel de Jong buiten de trainingskamp selectie gelaten.

Vervolg: Gala laat Sneijder en De Jong thuis en mogen niet mee op trainingskamp

Galatasaray heeft de selectie laten weten zich voor te moeten bereiden op een trainingkamp in Slowakije, alleen Sneijder en De Jong hoeven niet meer mee. De trainer van de Turkse grootmacht twijfelt aan de gesteldheid van Sneijder, 'Sneijder is nog steeds een heel belangrijke voetballer, maar we moeten een keuze maken. Ik denk dat hij moeite heeft om het fysiek bij te benen. Bovendien heb ik in mijn systeem geen plek voor een 'nummer tien'. Met hem in de ploeg kan ik mijn ploeg niet laten voetballen.'

Sneijder kan de club verlaten voor een slordige 8 miljoen euro, maar de zaakwaarnemer van de Oranje International laat weten dat het geen prioriteit heeft om te vertrekken. 'De visie van de trainer is helder en hij heeft zich daarover uitgesproken, maar Sneijder heeft niet de intentie om te vertrekken bij Galatasaray.' Al wordt LA Galaxy genoemd als volgende club voor Sneijder, dan komt ook de Internationale carriere van Jolantha meer kracht te krijgen in Amerika.

'Sneijder houdt van Istanbul, een vertrek is niet aan de orde.' aldus zijn zaakwaarnemer. 'Daarnaast onderhoudt hij een speciale band met de club. Er liggen aanbiedingen, maar Sneijder hoeft niet weg bij Galatasaray. Er is dagelijks contact met de clubleiding.'

Ook Nigel de Jong lijkt in het kielsoog van Feyenoord te liggen, de 32-jarige middenvelder wordt genoemd bij de Rotterdammers.

Gala laat Sneijder en De Jong thuis en mogen niet mee op trainingskamp

Een korte samenvatting: Een opvallend nieuwtje vrijdagochtend, Galatasaray heeft Wesley Sneijder en Nigel de Jong buiten de trainingskamp selectie gelaten..