Dolberg ziet overstap naar AS Roma wel zitten

AS Roma heeft deze zomer haar pijlen gericht op de Eredivisie, eerst werd Moreno van PSV en Karsdorp van Feyenoord al gehaald.

Maar de Romeinen zijn nog niet klaar in de Eredivisie, opnieuw komt AS Roma naar de Eredivisie om te shoppen. Ditmaal dus niet bij Feyenoord of PSV, maar is Ajax aan de beurt. Een bod van 15 miljoen werd donderdagavond uitgebracht door AS Roma op Dolberg, waar Ajax de Deen aan zijn contract willen houden.

De Deen heeft nog een lopend contract tot medio 2021 bij Ajax, maar zelf heeft Dolberg wel oren naar de overstap naar AS Roma. Zaakwaarnemer Jens Steffensen liet doorschemeren dat Dolberg wel heil ziet in een avontuur in de Serie A bij AS Roma.

Ook Jetro Willems van PSV prijkt nog bovenaan het lijstje van de Romeinen.

