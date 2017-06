Aké van Chelsea FC naar Engels AFC Bournemouth

De 22-jarige Aké zal zijn carriere voortzetten bij het Engelse AFC Bournemouth, Chelsea FC ontvangt een vorstelijk bedrag voor het talent.

Aké wordt bij AFC Bournemouth herenigd met trainer Howe, die hem van de regerend landskampioen Chelsea FC overneemt. Aké stond in de belangstelling van Southampton, West Ham United en Newcastle United, maar AFC Bournemouth gaat ermee aan de haal.

In jl januari was AFC Bournemouth ook al concreet voor de Chelsea verdediger, maar toen liet Chelsea nog weten dat Aké niet te koop was. Nu is het wel raak en lijkt de verdediger een langetermijn contract te gaan ondertekenen bij AFC Bournemouth.

Hawe had een grote rol in het aantrekken van Aké, die bij Chelsea FC duidelijk te weinig speeltijd kreeg en zinspeelde op een vertrek om elders kansen te krijgen. Afgelopen seizoen was Aké op huurbasis naar AFC Bournemouth, maar keerde na het seizoen terug bij Chelsea FC.

Conte nam Aké echter niet op in zijn plannen, waardoor een vertrek niet meer tegen te houden was. Aké speelde slechts 5 keer voor Chelsea, waarvan een basisplek. Op 31 mei jl maakte Aké zelfs zijn debuut voor Oranje, iets wat niet onopgemerkt voorbij ging.

AFC Bournemouth moet een bedrag van 22,5 miljoen euro overmaken aan de regerend landskampioen voor de definitieve overname van Aké.

