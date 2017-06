Swansea City neemt Erwin Mulder transfervrij over van SC Heerenveen

Het Engelse Swansea City heeft de eerste officiele aankoop binnen, oud Feyenoord doelman Erwin Mulder heeft donderdag een contract voor drie jaar getekend.

De 28-jarige doelman van SC Heerenveen weigerde zijn contract te verlengen bij de Friezen, waardoor het Engelse Swansea City de oud Feyenoord goalie transfervrij kon overnemen. Mulder krijgt bij Swansea de uitdagers Lukasz Fabianski en Kristoffer Nordfeldt voor de kiezen voor een plek onder de lat.

Maandag 3 juli begint Swansea met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, 'Natuurlijk ga ik die uitdaging aan, Het zal lastig worden met de aanzweigheid Fabianski en Nordfeldt. Maar ik ga mijn best doen,' aldus Mulder op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever.

Mulder is tevreden met zijn overstap naar de Engelse Premier League, ''Ik heb deze kans met beide handen aangegrepen. De Premier League is de grootste competitie in de wereld. Als speler wil je daar deel van uitmaken. Ik weet wel iets van deze club. Ik heb gesproken met Leroy Fer en Mike van der Hoorn. Ze hebben mij veel goeds verteld.'

