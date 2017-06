Real Madrid voorzitter Florentino Pérez heeft bekend gemaakt dat de club wil verlengen met Zidane, de oud voetballer wist afgelopen seizoen de dubbel in de wacht te slepen met het Koninklijke Madrid.

Vervolg: Contractverlenging in verschiet voor Zinedine Zidane

Sinds 2016 is Zidane de trainer bij Real Madrid, en sinds zijn aanstelling kende Real Madrid al grote successen. Zo wist Zidane al twee seizoenen op rij de Champions League in de wacht te slepen, vorig seizoen kwam daar ook nog eens de landstitel van Spanje bij.

In gesprek met esRadio liet Perez weten: 'Zeker, hij is veilig en het eerste wat we gaan doen nadat hij terugkeert zijn van vakantie, is zijn contract verlengen. Niemand kent de club en de kleedkamer beter dan hij. Het is een voordeel dat hij heeft over de rest en dat heeft hem de afgelopen zeventien maanden succesvol gemaakt..'

'Vele malen heeft hij gezegd dat hij niet weet of hij zal doorgaan zodat de pers hem niet vraagt over de toekomst van de spelers. Maar ik zou met hem verder zijn gegaan, zelfs als we niet hadden gewonnen.'

