FOTO: Alles over het nieuwe uitshirt van FC Barcelona

FC Barcelona heeft donderdagmiddag via officiele kanalen het nieuwe uitshirt wereldkundig gemaakt.

Precies een maand nadat FC Barcelona het nieuwe thuisshirt presenteerde, komt het nu ook met het uitshirt op de proppen. Een volledig blauw shirt met de nieuwe sponsornaam erop is vanaf aankomende zaterdag 1 juli overal te koop.

Het nieuwe gepolariseerd shirt met kleine details verwijst naar het verleden van de club, de klassieke kraak verwijst naar de Catalaanse vlag.

