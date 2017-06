Woensdagavond werd Portugal uitgeschakeld in de halve finale van de Confederations Cup, Chili was vanaf de stip te sterk.

Vervolg: Ronaldo laat brons schieten voor pasgeboren tweeling

De Europees kampioen kan daardoor alleen nog maar de bronze plak als hoogst haalbare prijs binnenslepen, iets wat voor Ronaldo niet goed genoeg is. De Portugees heeft het elftal verlaten in Rusland en is op weg naar zijn pasgeboren tweeling.

'Hoewel mijn twee zoons al waren geboren, heb ik mij met ziel en zaligheid ingezet voor het nationale team,' valt te lezen op de Facebook van de 32-jarige Ronaldo.

'Helaas hebben we ons sportieve doel niet kunnen verwezenlijken, maar ik weet zeker dat we het Portugese volk vreugde kunnen blijven bieden. De houding van de voorzitter van de Portugese voetbalbond en de nationale ploeg hebben mij geraakt. Dat zal ik niet vergeten. Ik ben heel blij dat ik eindelijk bij mijn kinderen kan zijn.'

Ronaldo laat brons schieten voor pasgeboren tweeling

Een korte samenvatting: Woensdagavond werd Portugal uitgeschakeld in de halve finale van de Confederations Cup, Chili was vanaf de stip te sterk..