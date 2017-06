De heldenrol in de halve finale tussen Portugal en Chili in de Confederations Cup is gewonnen door Chili, hier was een heldenrol weggelegd voor doelman Bravo.

Vervolg: Doelman Claudio Bravo zorgt voor finaleplek Chili Confederations Cup

Woensdagavond was het duel tussen Europees kampioen Portugal en Chili na 120 minuten onbeslist, de score was 0-0 en doelpunten waren er niet gevallen. De strafschoppen moesten de beslissing geven over de eerste finalist van de Confederations Cup.

Het hele duel was voorzien van ploegen die voor de winst wilde gaan, tot enkele opstootjes aan toe. Alleen doelpunten vielen er niet, ook niet in de verlenging. Hierdoor lag in de strafschoppenreeks de heldenrol voor de doelman van Chili, Claudio Bravo wist de inzet van Ricardo Quaresma en João Moutinho en Nani allemaal uit het doel te houden.

Tot drie keer toe wist Bravo de juiste hoek te kiezen, hierdoor kon Portugal geen enkele strafschop benutten. Chili benutte alle strafschoppen, hierdoor is het de eerste finalist van de Confederations Cup zondagavond, donderdag komt daar de andere finalist bij uit de halve finale tussen Mexico en Duitsland.

