PSV heeft laten weten dat het 23.000 stadionstoelen gaat vervangen, VDL Seating Systems heeft dat wereldkundig gemaakt.

Vervolg: PSV laat 23.000 tribune stoeltjes vervangen

VDL Seating Systems heeft laten weten dat de vervanging van de stoelen gefaseerd gaat plaatsvinden. Het streven is er om alle 23.000 stoelen nog voor de winterstop van komend seizoen te vervangen hebben. VDL Seating Systems heeft vorig jaar op de Oosttribune al 23.000 klapstoeltjes vervangen.

De Zuidtribune is vorig jaar ook al voor 600 gestoffeerde voorzien, nu moeten de overige 23.000 verouderde stoelen moeten ook vervangen worden door nieuwe kuipstoeltjes. Het voordeel van de nieuwe stoeltjes is dat de rugleuning ingeklapt kan worden, hierdoor is de ruimte tussen de rijen groter.

