Wanneer PSV maandag 3 juli de voorbereiding op het nieuwe seizoen start, is Van Ginkel normaliter nog niet van de partij.

Vervolg: PSV tast nog in duister over Van Ginkel, middenvelder meldt zich in Londen

PSV liet de afgelopen weken al duidelijk doorschemeren dat Van Ginkel mag blijven, de Eindhovenaren zijn zelfs bereidt om hem een definitief contract aan te bieden. Vooralsnog is Van Ginkel terug naar Londen en moet hij zich gewoon bij Chelsea FC melden.

Bij Chelsea FC is Van Ginkel absoluut niet meer in beeld, PSV is nu aan het aftasten welke mogelijkheden er zijn om Van Ginkel zo snel mogelijk weer terug in Eindhoven te krijgen. Een verhuur is volgens zijn zaakwaarnemer ook nog steeds niet uitgesloten.

