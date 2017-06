Hidde Jurjus is pas een jaar bij PSV, maar gaf enkele weken geleden aan dat er meer schot in de zaak moet komen.

Vervolg: Roda JC in de markt voor huur Hidde Jurjus van PSV

De doelman is afgelopen seizoen in de Jupiler League te weinig aan spelen toekomen, de transfer die hij maakte van De Graafschap naar Eindhoven viel daardoor ietswat in het water. Jurjus had er meer van verwacht en wil meer onder de lat staan, wellicht aankomend seizoen bij het Limburgse Roda JC.

De Limburgers hebben doelman Benjamin van Leer verkocht aan Ajax en denken nu aan Hidde Jurjus van PSV om zijn plek op te vullen. PSV is op haar beurt bereidt om Jurjus voor een seizoen te verhuren aan Roda JC met het doel om meer speelminuten te maken en ervaring te kunnen opdoen.

