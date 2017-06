Hector Moreno maakte afgelopen maand de overstap van PSV naar het Italiaanse AS Roma, maar PSV lijkt nog een verdediger kwijt te raken aan de Romeinen.

Vervolg: AS Roma denkt ook aan PSV-er Jetro Willems

De back Jetro Willems wordt ook nadrukkelijk gevolgt door AS Roma, die hiermee de tweede PSV-er in korte tijd kan aantrekken. Met Rick Karsdorp wist AS Roma dinsdagochtend opnieuw een grote slag te slaan, en met Jetro Willems wil het de volgende stap gaan zetten.

AS Roma is nog niet klaar met shoppen in Nederland: Willems next target https://t.co/LRaybhabO1 pic.twitter.com/undElAf1FI — Sportnieuws.nl (@Sportnieuwsnl) 27 juni 2017

De 23-jarige Willems staat in belangstelling van meerdere clubs, zo lijkt ook het Turkse Galatasaray de verdediger te willen overnemen van PSV. PSV betaalde destijds slechts 800.000 euro aan Sparta voor de overname van Willems. Hoeveel PSV nu verlangt is nog onduidelijk.

