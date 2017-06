De Nijmegenaren degradeerde afgelopen seizoen uit de Eredivisie, aankomend seizoen mag het dan ook uitkomen op het tweede niveau in Nederland.

Vervolg: NEC koning te rijk in de Jupiler League en kandidaat 1 voor titel

Op basis van het rekeningboekje mag NEC niet klagen tegenover de andere clubs in de Jupiler League, een begroting van 8,5 miljoen euro (waarvan tussen de 2 en 2,5 miljoen gereserveerd voor de selectie) de Nijmegenaren titelkandidaat nummer 1 maken voor komend seizoen.

Oversier liet weten: 'Het ziet er helemaal niet zo slecht uit. In tegenstelling tot de vorige keer dat de club degradeerde ziet het er financieel goed uit. Mijn voorgangers hebben veel over zich heen gekregen, maar ze hebben het financieel goed achtergelaten. Als al onze spelers blijven, dus ook de grotere talenten, dan houden we nog een tonnetje over. In principe willen wij onze betere spelers houden. Die hebben we nodig om terug te keren naar de Eredivisie. Aan de onderkant willen we wel afscheid nemen van enkele spelers, om zo een meer Hollandse selectie te krijgen.'

NEC moet intern nog wel wat gaten dichten, zo moet er nog een algemeen directeur en een nieuwe trainer worden gehaald. Het aantrekken van een nieuwe hoofdtrainer is de prioriteit, namen van Jack de Gier en Hans de Koning werden al genoemd, ook voormalig NAC-trainer Nebojsa Gudelj lijkt wel voor het klusje open te staan.

'We starten maandag met de eerste training en op dit moment schat ik in dat er dan nog geen nieuwe trainer is. We willen dan ook geen overhaaste beslissing nemen. Dit is een belangrijke beslissing en die kunnen we niet in één dag nemen,' sluit Oversier af.

NEC koning te rijk in de Jupiler League en kandidaat 1 voor titel

Een korte samenvatting: De Nijmegenaren degradeerde afgelopen seizoen uit de Eredivisie, aankomend seizoen mag het dan ook uitkomen op het tweede niveau in Nederland..