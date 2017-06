De oud Feyenoorder Lex Immers wil terug naar Nederland, daar waar hij in Engeland z'n beste tijd heeft gehad.

Immers vertrok enkele jaren geleden bij Feyenoord en verkaste naar het Engelse Cardiff City, maar afgelopen jaar verkaste hij transfervrij naar het Belgische Club Brugge. Het afgelopen halfjaar speelde Immers slechts 16 wedstrijden en kwam hij tot 1 doelpunt.

'Ik heb absoluut geen spijt van mijn avontuur bij Club Brugge. Ik voelde me vanaf moment één thuis bij deze warme club. Omwille van familiale redenen kies ik er nu voor om dichter bij huis aan de slag te gaan. De komende weken zal ik mijn opties bekijken en een keuze maken,' aldus de middenvelder zelf.

In 2007 begon Immers bij ADO, waarna hij in 2012 naar het grote Feyenoord verkaste. Een periode van vier jaar leverde hem een transfer naar het Engelse Cardiff City op, de club huurde hem in eerste instantie alvorens hem definitief over te nemen van Feyenoord.

Afgelopen jaar ontbond Cardiff City het contract van Immers, waarna Club Brugge zijn nieuwe werkgever werd. Maar Immers wil terug naar de Nederlandse velden vanwege familieomstandigheden.

Oud Feyenoorder Lex Immers denkt aan terugkeer bij ADO

