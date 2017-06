Real Madrid: Vertek Bale absoluut niet te bespreken

Gareth Bale lijkt zijn horizon te willen verbreden, de vleugelaanvaller staat in belangstelling van het Engelse Man. United.

Bale is nog steeds niet geliefd bij alle Madrileense fans, een link naar een vertrek is dan ook snel gemaakt. Bale liet eerder al weten wel gelukkig te zijn bij Real, de club is dan ook absoluut niet bereidt om mee te werken aan een eventueel vertrek van Bale.

Marca weet dan ook te melden dat Zidane absoluut niet wil meedenken aan een eventueel vertrek van Bale. Zidane wil zijn aanvalslinie behouden en eventueel versterken, niemand mag dus vertrekken.

