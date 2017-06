Rick Karsdorp officieel naar AS Roma voor 17 miljoen

Na lang onderhandelen is er dan eindelijk een akkoord, Rick Karsdorp mag zich officieel speler van AS Roma noemen.

De 22-jarige vleugelverdediger verkast voor een bedrag van 17 miljoen euro naar AS Roma, beide partijen hebben een akkoord weten te bereiken. Dinsdagochtend om 07.00u is Karsdorp in het vliegtuig gestapt richting Rome om zich nog deze ochtend medisch te laten keuren.

Een delagatie van AS Roma was zondag al in Nederland aanwezig om te praten met Feyenoord, maar tot een akkoord kwam het nog niet. Dinsdag is er dan alsnog een akkoord bereikt. AS Roma heeft het doorlopende contract tot 2021 moeten afkopen bij Feyenoord, waar Karsdorp in het seizoen 2014/2015 officieel doorbrak.

AS Roma gaat aankomend seizoen ook de Champions League in en komt in de Italiaanse defensie met PSV-er Moreno te voetballen, de Mexicaan werd deze maand eerder al aangetrokken door de Romeinen.

