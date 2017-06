De Amerikaan Michael Garcia heeft onderzoek gedaan naar de misstanden bij de FIFA, waar hij een rapport uitbracht van 430 pagina's.

Vervolg: BILD laat opnieuw geheim FIFA rapport lekken

Het onderzoek ging vooral over de toewijzing van het WK 2018 en het WK 2022 (in Qatar en Rusland red.), de opgestapte Garcia is altijd de hand boven het hoofd gehouden, maar nu komt de Amerikaan dus met nieuwe feiten boven water.

Enkele leden van de Qatarese bond hebben hem bedankt en enkele duizenden euro's toegestopt, al laat Rossberg weten dat dit niet het bewijs is dat het WK van 2018 en 2022 zijn toegewezen, komt hij wel met belangrijke details.

Enkele miljoenen dollars zijn op een rekening van een 10-jarige dochter gestort zijn van een FIFA functionaris. Ook weet BILD te melden dat eenprivévliegtuig van de Qatarese bond naar Rio afrees voordat het WK plaatsvondt, daarnaast zou de Aspire Acedemy uit Qatar een belangrijke rol hebben gespeeld in het manipuleren van de FIFA.

