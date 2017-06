Atlético wil stunten met komst Zlatan Ibrahimovic

Ondanks dat Atlético Madrid tot januari geen transfer mag doen, is de club uit de Spaanse hoofdstad Madrid toch al druk bezig met mogelijke versterkingen. De Spaanse topclub zou niemand minder dan de Zweedse sterspeler Zlatan Ibrahimovic aan zich willen binden, zo meldt onder meer Diario Sport.

De 35-jarige topspits is momenteel transfervrij omdat zijn contract met Manchester United ten einde is. De geroutineerde Ibrahimovic moet echter nog tot ongeveer begin 2018 revalideren van een zware knieblessure die hij in april opliep. Hierdoor zou Atlético een perfecte club voor Ibrahimovic kunnen zijn.





De Spanjaarden mogen tot het nieuwe jaar geen transfers doen. De club kreeg een transferverbod van de FIFA opgelegd omdat het regels heeft overtreden bij het contracteren van minderjarige spelers. In het geval van Ibrahimovic hoeft de straf voor Atlético echter geen probleem te zijn omdat de Zweed toch nog uit de running is. Atlético-trainer Diego Simeone zou Ibrahimovic erg graag willen hebben. Simeone is van mening dat zijn ploeg iemand nodig heeft met de uitstraling van Ibrahimovic.





De trainer is er verder van overtuigd dat Ibrahimovic ijzersterk zal terugkomen van zijn blessure. De oud-spits van ook Malmö FF, Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan en Paris Saint-Germain zou ook wel iets zien in een terugkeer naar Spanje. Ibrahimovic zou meer in een transfer naar Los Rojiblancos zien dan in een verhuizing naar Verenigde Staten, waar Los Angeles Galaxy zeer geïnteresseerd is.

