FC Utrecht trainer Eric Ten Hag gaat er gewoon vanuit dat Amrabat zich meldt bij de Domstedelingen wanneer de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. Amrabat werd de afgelopen weken in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord, maar vooralsnog is er geen witte rook.

Vervolg: Ten Hag: We gaan er vanuit dat Sofyan Amrabat gewoon blijft

De 20-jarige Marrokaan wordt al een tijdje in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord, maar vooralsnog is er geen groen licht. Maandag begon FC Utrecht aan het nieuwe seizoen, maar Amrabat was nog afwezig. 'Ik ga ervan uit dat hij zich hier zaterdag weer meldt bij FC Utrecht. We hebben in de planning voor komend seizoen rekening gehouden met hem,' liet trainer Eric Ten Hag los in gesprek met FOX Sports.

'Ik ben een realistisch persoon en weet hoe de wereld in elkaar steekt. Er kan natuurlijk van alles gebeuren als je een goed seizoen speelt en spelers hebt die individueel uitblinken. Dan ontstaat er interesse en dat is ook bij onze spelers het geval.'

Maar bij FC Utrecht zijn meerdere spelers benaderd voor een transfer en hoeft niet alleen Amrabat te rekenen op interesse. 'Maar wij hebben ook onze ambities. Wij hebben heel gericht en op een bepaalde manier gewerkt aan de samenstelling van onze selectie en daar hoort Amrabat bij,' aldus Ten Hag die maar moet afwachten wie er concreet worden voor Ayoub.

Ten Hag: We gaan er vanuit dat Sofyan Amrabat gewoon blijft

Een korte samenvatting: FC Utrecht trainer Eric Ten Hag gaat er gewoon vanuit dat Amrabat zich meldt bij de Domstedelingen wanneer de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. Amrabat werd de afgelopen weken in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord, maar vooralsnog is er geen witte rook..