HOT NEWS: Ronaldo blijft gewoon bij Real Madrid!

De voormalig Frans International Christian Karembeu weet te melden dat Ronaldo gewoon blijft waar hij zit, bij Real Madrid.

De voormalig international van Frankrijk weet maandagavond met een primeur te komen, hij weet te melden dat Ronaldo gewoon bij Real Madrid blijft. In de Spaanse media werd de afgelopen weken gesmult van het nieuws dat Ronaldo weg zou willen na zijn beschuldigingen van belastingontduiking, maar niets is minder waar.

Ronaldo is momenteel in Rusland, waar hij met Portugal deelneemt aan de Confederations Cup. De Portugees zelf zwijgt slim over zijn toekomst, terwijl Karembeu het allemaal op tafel gooit.

'Ik denk niet dat hij zal vertrekken. We moeten realistisch blijven. Hij heeft een contract, en zoals met elk contract zijn er regels en wetten. Zijn transferclausule is 1 miljard euro, en geen enkele club kan dat betalen. Ik denk dat Cristiano zal blijven en ze dat ze een oplossing zullen vinden. Hij zal blijven denk ik,' aldus de oud International.

Afgelopen seizoen wist Ronaldo met Real al voor de derde keer de Champions League in de wacht te slepen, de derde in vier seizoenen tijd maarliefst. Ronaldo is ieder seizoen nog goud waard voor Real Madrid, een verlies zou dan ook als een bom aankomen.

De Spaanse media denkt dat een verkoop van Ronaldo goed zou zijn, kijkend naar zijn leeftijd en de restwaarde. Al denkt de oud Frans international daar heel anders over: 'Hij brak allerlei records, Hij hoort bij Real Madrid en ik denk dat hij dat weet. Hij heeft heel veel bereikt, en scoorde veel goals bij Real Madrid. Hij is een merk, net als Real Madrid, dus ik denk dat hij daar het best op zijn plaats is. En ik denk dat ie daarom blijft.'

