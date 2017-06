Edson Braafheid speelt ook komend seizoen voor FC Utrecht. De 34-jarige verdediger tekende maandag een nieuw éénjarig contract in het bijzijn van Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken van FC Utrecht. De ploeg uit de Domstad meldt dit op zijn officiële website.

Vervolg: OFFICIEEL: Edson Braafheid blijft bij FC Utrecht

Erik ten Hag, hoofdtrainer- en technisch manager, is blij dat Braafheid ook komend seizoen in Utrecht speelt. ‘Edson heeft, zoals zo vaak in zijn loopbaan, laten zien over de juiste mentaliteit te beschikken om op dit niveau te acteren. Ondanks zijn ernstige blessure vorig seizoen liet hij zich niet uit het veld slaan en kon hij aan het einde van het seizoen nog een wezenlijke bijdrage leveren aan ons seizoen. Door zijn houding is hij een inspiratie geweest voor de andere spelers, op het veld en in de kleedkamer.’





Braafheid begon zijn loopbaan bij Utrecht en keerde vorig jaar zomer terug in Utrecht na bij enkele mooie clubs gespeeld te hebben: FC Twente, Bayern München, Celtic, TSG 1899 Hoffenheim en SS Lazio. De terugkeer van Braafheid verliep echter niet zoals verwacht, want al snel raakte hij ernstig geblesseerd aan zijn achillespees.





Door een rigoureus herstelprogramma speelde hij eind vorig seizoen nog wel een paar duels. Uiteindelijk kwam hij tot 9 competitieduels vorig seizoen. Verder speelde Braafheid, die ook tien interlands voor het Nederlands elftal achter zijn naam heeft staan, drie duels voor Jong FC Utrecht in de Jupiler League.

OFFICIEEL: Edson Braafheid blijft bij FC Utrecht

Een korte samenvatting: Edson Braafheid speelt ook komend seizoen voor FC Utrecht. De 34-jarige verdediger tekende maandag een nieuw éénjarig contract in het bijzijn van Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken van FC Utrecht. De ploeg uit de Domstad meldt dit op zijn officiële website..