Het Engelse Leicester City is geïnteresseerd in de diensten van Manchester City-aanvaller Kelechi Iheanacho, zo meldt Sky Sports. Vorige week meldde het Engelse medium al dat West Hem United op het vinkentouw zit voor Iheanacho, maar Leicester heeft zich daar nu bijgevoegd.

Vervolg: Leicester wil Nigeriaans international van Man. City

De twintigjarige international van Nigeria geldt als een groot talent, maar bij City heeft hij op dit moment moeite om zich te verzekeren van een vaste plek. In 2017 mocht hij slechts één keer in de basis starten in een Premier League-duel van manager Josep Guardiola.





Toch heeft hij al 46 competitieduels gespeeld voor de Engelse topclub en daarin scoorde hij twaalf keer. Om wekelijks te spelen zal Iheanacho een stap terug moeten doen, maar daar wordt hij dus ook zeker niet slechter van. Leicester ziet in Iheanacho een topaanwinst voor de voorhoede. Volgens Sky Sports wil City Iheanacho wel verkopen, maar alleen tegen de juiste prijs. Wat die juiste prijs is, heeft het medium niet bekendgemaakt.

Leicester wil Nigeriaans international van Man. City

Een korte samenvatting: Het Engelse Leicester City is geïnteresseerd in de diensten van Manchester City-aanvaller Kelechi Iheanacho, zo meldt Sky Sports. Vorige week meldde het Engelse medium al dat West Hem United op het vinkentouw zit voor Iheanacho, maar Leicester heeft zich daar nu bijgevoegd..