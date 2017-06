Clubtopscorer blijft bij VVV: Van onschatbare waarde

VVV-Venlo heeft het contract van clubtopscorer Ralf Seuntjens verlengd. De 28-jarige spits tekende voor één jaar bij en staat nu tot medio 2019 onder contract bij de promovendus. Seuntjens wordt beloond voor zijn goede jaar in de Jupiler League.

Seuntjens scoorde vijftien keer en was ook nog eens dertien keer de aangever. Hierdoor was Seuntjens erg belangrijk voor VVV, dat kampioen van de Jupiler League werd. Seuntjens speelt sinds medio 2015 voor VVV en was sindsdien 45 keer trefzeker in 79 duels.





Stan Valckx, voetbalmanager van VVV, is blij dat Seuntjens nu langer vastligt in Limburg: ‘Ralf heeft de afgelopen twee jaar laten zien dat hij van onschatbare waarde is voor VVV-Venlo. Ralf is iemand die uit het niets een doelpunt kan forceren. Juist die momenten zullen we in het nieuwe Eredivisie seizoen hard nodig.'





Seuntjens is ook blij met zijn contractverlenging en kijk ernaar uit om in de Eredivisie te spelen. ‘Samen met Moreno Rutten ben ik mij al een aantal dagen aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen. Ik kijk er naar uit om met VVV-Venlo in de Eredivisie te spelen’, aldus de spits.

