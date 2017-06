FC Utrecht versterkt zich met doelman Nick Marsman

Nick Marsman is vanaf heden speler van FC Utrecht, die hem maandag definitief overnam van FC Twente.

Marsman had bij FC Twente een aflopend contract, waardoor een overstap logisch was. De goalie is door de Domstedelingen aangetrokken, waar hij het gevecht moet aangaan met David Jensen (eerste goalie FC Utrecht red.).

Marsman heeft een contract voor een seizoen getekend, waarbij FC Utrecht een optie tot een tweede seizoen heeft bedwongen. 'Nick brengt veel ervaring naar FC Utrecht. Samen hebben wij een succesvol verleden. Als jeugdspeler won hij met zijn elftallen al titels en met Go Ahead Eagles zijn wij gepromoveerd naar de Eredivisie,' valt te lezen op de clubwebsite, de woorden van trainer Ten Hag.

'Qua leeftijd vertegenwoordigt hij de middengroep. Dit past uitstekend in onze selectie. Hij heeft de individuele kwaliteiten die van meerwaarde zijn en straalt met zijn voorkomen en lengte, rust en gezag uit. Met de komst van Nick hebben wij een sterk keepersbestand voor komend seizoen.'

